Si Zuluaga no compite, ¿Centro Democrático quedaría en libertad para las consultas?

En el Centro Democrático continúa el malestar por la decisión de su candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, de no competir en la consulta del llamado Equipo por Colombia.

Hay quienes consideran que la ausencia del aspirante del partido de Gobierno en las consultas podría afectar las listas al Congreso, pero, además, dar ventaja a otras colectividades que tendrían mayor protagonismo en la contienda, por cuenta de su participación en esos comicios.

Ante esta situación, el senador Ernesto Macías planteó que, como el próximo viernes vence el plazo para inscribir o modificar coaliciones y si el Centro Democrático no aparece el 13 de marzo en la consulta, “quiere decir que tanto militantes como corporados podrían eventualmente votar ese día por una coalición o por algún candidato”.

La tesis se sustentaría en que, si no está el logo del partido en el tarjetón de ninguna de las tres coaliciones, no se configuraría la doble militancia al apoyar a candidatos que sí aparezcan. En pocas palabras, al no competir, congresistas, concejales, diputados y militantes estarían en libertad para votar por quien quieran.

En los últimos días la Veeduría del Centro Democrático ya había expedido una directriz en la cual pedía a todos sus integrantes “abstenerse de apoyar candidatos que pertenezcan a colectividades distintas”.

“No podrán realizar actos de propaganda o solicitud de votos, publicar mensajes en redes sociales o en cualquier medio de comunicación o red social”, precisa la comunicación.

Pese a esa instrucción hay quienes tienen otras interpretaciones y esperan que, si Zuluaga no cambia de opinión y se queda por fuera de las consultas, puedan tener un rol más activo, impulsando nombres del Equipo por Colombia.

Dicha coalición se inscribió la semana pasada, pero, conforme a los plazos del calendario electoral, podría haber modificaciones hasta este viernes 4 de febrero.

