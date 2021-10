Soy fajardista, pero apoyaremos al ganador de Coalición de la Esperanza: congresista Catalina Ortiz

Catalina Ortiz, representante a la Cámara por el Valle del Cauca en representación del Partido Alianza Verde , anunció que no postulará nuevamente su nombre al Congreso por esa colectividad. Según la legisladora, da un paso al costado porque hay una falta de afinidad política entre varios sectores. En medio de la pugna que vive el movimiento político, se teme que el anuncio de Ortiz sea el inicio de una desbandada.

"Hay que dar un paso al costado porque no hay afinidad con todos. Vamos a trabajar por la Coalición de la Esperanza en el Valle", declaró Ortiz, quien anunció que apoyará la candidatura de Sergio Fajardo.

"Petro tiene unas formas en la política que me desagradan. Pero que también hay una manera de ver el mundo. Creo que Petro está mucho más hacia la izquierda ", agregó.

Ortiz negó que entre sus planes esté lanzarse a la Alcaldía de Cali y abogó por el fortalecimiento de una opción de centro.

"La verdad no. Me han dicho, es generoso y bonito, pero no. Este país tiene un riesgo de quedar capturado por la extrema izquierda o la extrema derecha", aseguró.

"Desde que Jorge Iván fue alcalde por primera vez he cuestionado muchas cosas, las obras. Muchos temas en los que he estado opuesta. El manejo de la pandemia me ha parecido triste", complementó.

Según la representante Ortiz, pese a ser fajardista, persistirá en la Coalición de la Esperanza y se irá hasta el final con el candidato que se llevue en la victoria en esa consulta.

"Soy Fajardista, pero vamos a cargarle la maleta al que gane la Coalición de la Esperanza", aseguró.

