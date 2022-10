“Soy tibio”: Alejandro Gaviria sienta su posición política

Lea aquí la publicación de Alejandro Gaviria

El contenido comenzó a moverse en redes sociales con el hastag #SoyTibio, que corresponde precisamente a la posición que ha asumido el exgobernador de Antioquia respecto a algunos temas con el objeto de evitar la polarización.

Publicidad

Este es el decálogo publicado por Gaviria:

Yo soy tibio

1. Intento mantener cierta provisionalidad en mis opiniones, cierta maleabilidad de pensamiento.

2. Creo que la lucha por la igualdad de condiciones y la dignidad humana debe respetar la inteligencia y el trabajo de quienes nos antecedieron.

Publicidad

3. Desconfió de los discursos fundacionales.

4. Tengo una guía ambigua: “ni resignación, ni desmesura”.

Publicidad

Vea aquí: Inminente designación de Claudia López como fórmula vicepresidencial de Fajardo

5. Entiendo que la derecha se aferra a la realidad y la izquierda, a las quimeras. A veces toca lo uno. A veces, lo otro.

6. Opino que la perfección es una idiotez, pero también que todas las instituciones son perfectibles.

7. Creo que, en la raíz de muchos problemas sociales, hay dilemas colectivos irresolubles, trágicos, sobre los que nunca nos pondremos de acuerdo.

Publicidad

8. Considero que las fallas de mercado deben evaluarse a la luz de las fallas de estado y viceversa.

9. No me hago muchas ilusiones con la política. Las adhesiones políticas no deberían ser una pasión desbordante.

Publicidad

10. Sé que la tibieza es una posición precaria. A todos nos atraen los extremos.