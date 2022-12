Tenemos información de que Juan Carlos Vélez había estado ingiriendo licor: Macías

El senador el Centro Democrático Ernesto Macías se refirió a la polémica que generó al señalar que el exgerente de la campaña del NO en el plebiscito por la paz, Juan Carlos Vélez, estaba bajo los efectos del licor cuando aseguró al diario La República que la estrategia para ganar en las urnas se centró en generar la indignación de los votantes.



Al respecto, Macías aseguró que tiene información de alguien “muy confiable” que presenció la entrevista a Vélez, y que puede certificar que el exgerente del NO estaba ebrio cuando dio las declaraciones.



“Nosotros recibimos la información cuando aparece esa entrevista de que habían estado injiriendo licor varias apersonas, inclusive la entrevista no fue como las normales, sino que grabaron unas conversaciones que tenían ahí varias personas”, aseguró Macías.



“En su momento le pedimos públicamente que divulgara el audio, porque el audio no es solo la entrevista, ahí hay más cosas, el audio no lo conoce el país, sería bueno que lo conociera”, señaló.



El senador aseguró que, pese a que la periodista que realizó la entrevista ha dicho que puede certificar la sobriedad de Vélez, hay que revelar el audio, el mismo que asegura no haber escuchado ni tener en su poder, pero sobre el cual dijo conocer detalles.



Macías indicó que quien injurió y calumnió fue Vélez al salir a dar esas declaraciones en os medios de comunicación, y agregó que la poca publicad que consiguieron por el NO fue pública y no utilizó engaños.



El legislador también rechazó la decisión de la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, quien aseguró que se había inducido al error del elector desde la campaña por el NO, y aseguró que ella no “tocaría al gobierno” porque su esposo es contratista del estado.