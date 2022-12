"Tiene calibre presidencial": Fajardo sobre candidatura de Jorge Robledo

En diálogo con BLU Radio, Sergio Fajardo calificó a Jorge Enrique Robledo como un gran candidato, y agregó que, si bien él apoyo su campaña presidencial en 2018, nunca se habló de un acuerdo para determinar quién sería el aspirante en la próxima contienda electoral.

"Nosotros no hicimos una ruta ni teníamos un acuerdo sobre quién se presentaba o no. Su aspiración es libre, legitima, válida e importante para Colombia, me parece muy bien. Hay muchas personas que quieren participar y eso está bien", dijo Fajardo.

El excandidato reconoció la trayectoria del congresista y la forma en la que ha defendido sus planteamientos y la visión que tiene sobre el país.

"Me parece que es un señor en su forma de ser, de comportarse, además, es una persona que tiene una vida política-pública asociada con unas ideas, una forma de entender la sociedad, y ha defendido esas ideas con toda su integridad personal. Es una persona de calibre presidencial”, afirmó.

Por el lado del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien reafirmó que quiere ser presidenta de Colombia, pero no ha definido si lo intentará en 2022, destacó la decisión de Jorge Enrique Robledo y reconoció su trabajo como congresista.

"Es una izquierda que siempre ha rechazado la lucha armada y que no ha comulgado con los actos violentos que han caracterizado otros sectores de la izquierda. Robledo no tiene antecedentes de jamás haber empuñado armas contra los colombianos", dijo la congresista.

Lo cierto es que, de cara a las presidenciales, ya se han anticipado algunas precandidaturas como la de Sergio Fajardo, Paola Holguín e, incluso, rumorado de otros políticos como la de Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Gustavo Petro, Carlos Holmes Trujillo, Luis Alberto Moreno y Paloma Valencia.