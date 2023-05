“Trabajar de noche implica duplicar el periodo presidencial”: presidente Petro a nuevos ministros

Durante la posesión de los nuevos ministros que llegaron al gabinete de Gobierno, el presidente Gustavo Petro pidió aumentar el trabajo para cumplir con las prioridades de su administración, siempre y cuando se respeten los derechos laborales de todos los funcionarios.

“La administración debe prepararse al trabajo 24 horas, respetando los derechos laborales, el descanso, etc. Implica más gente trabajando; si no tenemos más gente trabajando, no movemos con rapidez las agujas del reloj, y hay que moverlas porque no vamos a pasar este Gobierno con después la inquietud de que se perdió el tiempo, que lo dejamos pasar, que no hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo Petro a los nuevos ministros.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus declaraciones fue que mencionó el tema de la reelección, aunque es de resaltar que lo hizo para aclarar que si se trabaja 24 horas sería como tener dos periodos presidenciales.

“He pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas el Gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial, o sea que eso equivale a una reelección. Solo hay que trabajar más”, añadió.

Y es que el pasado 26 de abril hubo todo un remezón en el Gobierno, pues se anunciaron las salidas y los reemplazos de siete ministros. El objetivo de Petro: continuar trabajando por el cambio social que millones de colombianos y colombianas votaron en las últimas elecciones.

Los nuevos ministros del gabinete de Gustavo Petro

Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda.

Jhenifer Mojica será la nueva ministra de Agricultura.

Luis Fernando Velasco será el ministro del Interior.

Guillermo Alfonso Jaramillo será el ministro de Salud.

Yesenia Olaya será la ministra de Ciencia.

Mauricio Lizcano será ministro TIC.

William Camargo será ministro de Transporte.

