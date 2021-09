Tras renuncia de Edwin Ballesteros, no se aplicaría la ‘silla vacía’ y será reemplazado en la Cámara

Luego de la renuncia del representante Edwin Ballesteros a su curul en la Cámara, se confirmó que en su caso no se aplicará la ‘silla vacía’, y su reemplazo sería Liliana Botero, quién es la siguiente en la lista por el Centro Democrático.

La incógnita fue resuelta ya que cuando el representante Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, no era aforado político, por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia no tendría competencia para juzgarlo y no se cumplirían los requisitos para aplicar la figura de ‘silla vacía’, por eso este caso pasaría a la Fiscalía General de la Nación.

El reemplazo de Ballesteros en la Cámara de Representantes sería Liliana Patricia Botero de Cote, quien en las elecciones de 2018 obtuvo 17.672 votos, estando detrás del ahora exrepresentante Ballesteros. Ahora será notificada y si acepta, se podría posesionar como representante a la Cámara por el departamento de Santander en los próximos días.