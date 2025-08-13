"Un intento inaceptable de justificar el genocidio contra nuestro partido": UP por discurso de Uribe

La Unión Patriótica emitió un comunicado en el que rechazan el discurso que envió el expresidente Álvaro Uribe al Congreso y que fue leído en el homenaje que le hicieron en el capitolio al senador Miguel Uribe Turbay. Gabriel Vallejo, director dl Centro Democrático, se encargó de leer el texto que ha generado polémica.

"Como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia, nunca apeló a la combinación de las fuerzas de lucha a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de ordenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplar valor civil", decía el discurso del expresidente Uribe.

Desde la Unión Patriótica se pronunciaron sobre el tema asegurando que este discurso trata de justificar el genocidio contra ese partido.

"La Unión Patriótica rechaza de manera categórica las recientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, divulgadas por Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático. Estas expresiones constituyen una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar uno de los episodios más dolorosos de violencia política en Colombia: el genocidio perpetrado contra nuestro partido”, dice el comunicado de la UP.

En el mismo sentido aseguran que Uribe incurre en la estigmatización y minimiza las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra miembros y simpatizantes de la UP, por las cuales el Estado de Colombia fue condenado. Además, aseguran que es más grave que las afirmaciones lleguen por parte de un exmandatario condenado por soborno a testigos, por lo que anuncian acciones legales.

"La Unión Patriótica, en ejercicio de su derecho, a la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición, adelantará las acciones legales, correspondientes contra quienes insisten en desacreditar las decisiones de la justicia, transicional e internacional y en negar lo que la historia ya ha confirmado: en Colombia se cometió un genocidio político contra nuestro movimiento”, señalan en el comunicado.

Este es el comunicado completo de la Unión Patriótica: