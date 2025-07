Un total de 13 partidos no asistieron a Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno

Siguen las preocupaciones por parte de distintos sectores políticos ante las declaraciones del presidente Petro sobre su desconfianza al sistema electoral para los comicios presidenciales y de Congreso de 2026. Esa desconfianza caló en la convocatoria hecha por el Gobierno nacional a la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para la mañana de este jueves 10 de julio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.

Mediante un comunicado conjunto, doce partidos políticos -Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa y Libres, Centro Democrático, La U, Nuevo Liberalismo, Oxígeno, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Alianza Social Independiente y Colombia Renaciente- anunciaron que no participarán en la sesión de dicha comisión. A ellos se sumó el Mira, que no asistirá a la reunión, más no suscribió el comunicado.

“Esta decisión se fundamenta en la falta de garantías mínimas que debe ofrecer el Gobierno para el desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables. Las recientes declaraciones del presidente de la República cuestionando el sistema y el proceso electoral, desconociendo el rol institucional que le corresponde como garante de la democracia, generan profunda preocupación sobre su verdadero compromiso con la transparencia electoral”, se puede leer en el comunicado.

Comisión de Seguimiento Electoral Foto: suministrada

Los partidos insisten en que el Gobierno antes de convocar a cualquier reunión debe dar dos garantías al proceso electoral: un respeto irrestricto a la Constitución Política y a la independencia de poderes; garantizar el orden público para un voto libre y en condiciones de seguridad.

Esta es la segunda vez que la mayoría de estos partidos se negaron a asistir a esta reunión. Cabe recordar que hace cerca de un mes, posterior al atentado contra Miguel Uribe, 10 de estos partidos también se negaron e incluso desconocieron al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso.