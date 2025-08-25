"Uribe intenta dilatar decisión de apelación mientras hace campaña": Iván Cepeda

Siguen las reacciones a la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar voluntariamente a la prescripción del proceso penal que se adelanta en su contra y por el que ya fue condenado en primera instancia.

Aunque los sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe saludaron la renuncia de la posibilidad de que su proceso penal prescriba a mediados de octubre de este año, como un acto de valentía y de prueba de su inocencia; desde las partes reconocidas como víctimas consideran esta decisión como una estratagema política electoral más que un hecho de defensa judicial.

Álvaro Uribe AFP

Una de las voces más críticas fue la de la contraparte de Uribe, y víctima en el proceso, Iván Cepeda. Y es que para el senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico esta acción de Uribe Vélez no es más que un intento de mantenerse en libertad para poder hacer campaña en el 2026.

“En realidad lo que percibimos de esta nueva estratagema de Álvaro Uribe es un intento por poder estar en libertad mientras realiza la campaña electoral. Ese es el trasfondo de esta solicitud a destiempo de que ya no tenga lugar la prescripción de los tiempos judiciales en un proceso que él mismo intentó dilatar con su defensa al máximo”, señaló Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.

Para Cepeda, la renuncia de la prescripción no es procedente, ya que con una condena en primera instancia y con la decisión del Tribunal de liberar carga a los magistrados de la Sala encargada de dirimir la apelación de la condena de 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal, lo que busca el exmandatario es ejercer mayor presión y dilación a la justicia y que no haya una eventual ratificación de la condena antes del 8 de octubre próximo.