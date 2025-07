Uribe no será candidato a Vicepresidencia: “No seré yo quien cree una discusión institucional”

El expresidente Álvaro Uribe anunció hoy que no considerará postularse como candidato a la Vicepresidencia en 2026. En un comunicado publicado en redes sociales, Uribe expresó: "No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones".

Uribe hizo referencia a su actual situación judicial, la calificó como injusta y reflejo de la politización en algunas instituciones del país. Además, criticó el manejo del ministro Eduardo Montalegre, mencionando que "ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía", "quien encarceló y pidió condenar" a su hermano. También señaló que este fiscal fue parte del entorno de Leónidas Bustos, relacionado con el escándalo del 'Cártel de la Toga'.

El exmandatario concluyó su mensaje reafirmando su decisión y destacando su compromiso con la estabilidad institucional: "Publico esta decisión a pesar de las circunstancias actuales, para evitar mayores controversias y preservar la integridad de nuestras instituciones".

Abelardo de la Espriella: “Uribe es el Messi de la política colombiana”

El abogado Abelardo de la Espriella, quien anunció su candidatura presidencial a través del movimiento Defensores de la Patria, reveló el jueves en entrevista con Blu Radio que fue él quien propuso hace varios meses la idea de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo acompañe como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026.

“La idea es mía. Yo la propuse hace más de ocho o nueve meses. Jurídicamente es viable. Las inhabilidades son taxativas y no se pueden aplicar por analogía. En consecuencia, el presidente Uribe puede ser vicepresidente”, afirmó De la Espriella. En su concepto, el exmandatario es una figura imprescindible en el actual momento político del país: “Él es el Messi de la política, no tiene sentido que esté en la banca”.

De la Espriella sugirió que no le resulta ajena: “Nunca me dijo que no. Siempre se ha reído… entonces no le disgusta, creo yo”. La propuesta ha generado un intenso debate jurídico y político, debido al proceso judicial que enfrenta el exmandatario y a su peso histórico en la vida nacional.

Durante la entrevista, De la Espriella ratificó su admiración profunda por Uribe, a quien considera su gran referente político y personal. “He aprendido de su humildad, su grandeza y su coherencia. Es sabio como un filósofo y tiene el alma de un guerrero. Yo soy como Cincinato: he venido a defender la República y luego volveré a arar la tierra”, declaró con tono épico.