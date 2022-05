Uribismo arremete contra oposición por supuesta infiltración de campaña de ‘Fico’ Gutiérrez

La plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado se convirtió en el escenario en el que los congresistas opinaron frente a la decisión de la Procuraduría, la cual apartó de su cargo provisionalmente a Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín y a otros funcionarios, entre los que se encuentra también Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué.

La acalorada discusión inició por cuenta de Gustavo Petro, quien recordó en el Senado su destitución por el entonces procurador Ordóñez en 2013, "yo fui destituido por un procurador fascista e inicié una lucha jurídica nacional e internacional, porque consideré que si un procurador burlaba el voto popular se rompía la convención americana de derechos humanos, que es parte de nuestra Constitución".

Petro añadió frente a la decisión contra Quintero que, "la convención americana prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo vulnere los derechos fundamentales a elegir y ser elegido".

Sin embargo, esa no fue la única réplica de Petro sobre ese tema, a renglón seguido señaló, "los regímenes que hacen eso, como el del vecino país, son dictaduras, son tiranías, cuando un miembro del administrativo vulnera el derecho a ser elegido, no estamos en una democracia, estamos en una dictadura", señalando sin titubeos que la Procuraduría no puede destituir funcionarios de esa forma, capacidad que sólo tendría un poder judicial.

Al paso le salió la senadora María del Rosario Guerra, quien de entrada defendió la decisión de la procuradora Margarita Cabello, argumentando que, en la misma Constitución, "está prohibida la participación en política de funcionarios públicos, ahora les parece que eso es golpe de Estado, ninguno puede querer ignorar lo que están haciendo. En favor o en contra no pueden hacer campaña de uno u otro candidato".

Sin embargo, la polémica llegó hasta el recinto de la Cámara, desde donde Edward Rodríguez lanzó serias acusaciones sobre la supuesta infiltración de la campaña de Federico Gutiérrez por miembros del Pacto Histórico, "los hago responsables de la vida de Federico Gutiérrez, porque los socios de ustedes quieren asesinar a Federico", señalando a Inti Asprilla en el recinto y crispando los ánimos entre los representantes.

