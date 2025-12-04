Verónica Alcocer rompió el silencio y habló de persecución y calumnia

La primera dama Verónica Alcocer rompió el silencio y calificó los cuestionamientos en su contra sobre su supuesta vida de lujo en Suecia y las denuncias de su presunta injerencia en la compra de los aviones Gripen, como persecución y calumnia para afectar su buen nombre.

Así lo hizo en una publicación en su cuenta de la red social Instagram: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tú buen nombre. Duele aún cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”.

Se trata de la primera declaración que hace Verónica Alcocer en la que se refiere a lo que ha sido la polémica de las últimas semanas por varias revelaciones como la del diario Expressen de la vida lujosa que llevaría la primera dama en Estocolmo, que no ha podido viajar de regreso al país por cuenta de su inclusión en la lista clinton, pero también por las versiones de que ella habría tenido influencia o habría servido de intermediaria en el negocio de los aviones Gripen con la empresa sueca Saab.

“Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”, concluyó la primera dama.

