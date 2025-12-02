Katherine Miranda explica "alertas" del bloqueo de Expressen tras reportajes sobre Verónica Alcocer

La controversia por el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia continúa escalando, luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara presuntas irregularidades en la restricción de acceso al portal, justo después de la publicación de reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo.

En entrevista con Recap Blu, Miranda explicó las "alertas" que le llevaron a investigar el caso, luego de que periodistas y ciudadanos reportaran que, tras los artículos sobre la primera dama, el sitio dejó de funcionar en territorio colombiano. La congresista indicó que, mediante un derecho de petición, el Ministerio de las TIC confirmó que Expressen había sido incluido en una lista de páginas a bloquear el 31 de octubre de 2025, es decir, 15 días antes de la primera publicación sobre Alcocer.

Sin embargo, la aclaración del MinTIC contrastó con la versión de Coljuegos, entidad que inicialmente apareció como responsable del bloqueo. Esta aseguró que el portal habría sido incluido en la lista desde 2021, supuestamente por promover juegos ilegales. Miranda insistió en que las fechas no coinciden y que, además, el bloqueo solo se hizo efectivo cuando estalló el debate por las notas periodísticas de Expressen.

Para la congresista, la principal preocupación no es lo que el diario sueco haya publicado sobre Alcocer, sino los indicios de un patrón de censura institucional. De hecho, aseguró que tiene pruebas de que la página funcionaba con normalidad antes del 16 de noviembre, y que dos días después de los reportajes fue cuando dejó de abrir.



“Es una alerta enorme que tenemos que tener como demócratas. Me angustia que se estén censurando portales de comunicación que cuestionan al Gobierno”, afirmó.

Expressen Foto: https://www.expressen.se/

La confusión aumentó cuando se comprobó este mismo martes, 2 de diciembre, que el portal sí estaba accesible nuevamente. Para Miranda, este vaivén deja interrogantes sin resolver: “Si está en la lista de bloqueados desde hace años o desde octubre, ¿por qué hoy sí se puede ingresar? ¿Por qué justo cuando había escándalo no se podía?”.

Ante la falta de una explicación unificada, Miranda pidió claridad sobre los criterios para determinar qué páginas se bloquean en Colombia y quién tiene la potestad final para ordenar dichas restricciones. Explicó que tanto la Policía como Coljuegos pueden solicitar bloqueos por motivos específicos —como apuestas ilegales o pornografía infantil—, pero que es el MinTIC quien ejecuta la instrucción. Su preocupación, dijo, es que estas figuras del Estado, subordinadas al gobierno nacional, puedan ser usadas con fines políticos.

“Me preocuparía encontrar medios nacionales bloqueados por cuestionar al Gobierno”, concluyó.