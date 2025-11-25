"No hablo inglés": así evadió Verónica Alcocer a la prensa en Estocolmo

Un nuevo capítulo se suma a la controversia que rodea la presencia de Verónica Alcocer en Suecia. El diario sueco Expressen, que la semana pasada reveló que la primera dama de Colombia se encontraba en Estocolmo llevando, según su reporte, “una vida de lujo” rodeada de fiestas, champaña y círculos adinerados, volvió a encontrarla en plena calle. Esta vez, el encuentro dejó imágenes y declaraciones que se han viralizado en Colombia.

Un periodista del medio de ese país se topó con Alcocer en el concurrido casco antiguo de la capital sueca mientras caminaba en compañía del empresario catalán Manuel Grau, figura cercana tanto a la familia del presidente Gustavo Petro como al Gobierno. Al intentar obtener una entrevista, el periodista de Expressen recibió un rotundo rechazo. Primero fue Grau quien intervino: “¿Una entrevista? No, no lo creo”, respondió al reportero antes de que este alcanzara a formular completamente su solicitud.

Ante la insistencia del periodista por conocer el motivo, fue la propia Alcocer quien intervino con una frase que rápidamente se viralizó: “No hablo inglés”. La escena, registrada en video por el medio, muestra además a Manuel Grau intentando impedir que el reportero tome fotografías, incluso levantando su mano en dirección a la cámara para obstaculizarla.

A continuación el video del momento:



Tras el incómodo momento, la primera dama y su acompañante continuaron su camino por una de las calles comerciales del centro histórico, evitando cualquier otro contacto con la prensa. La publicación de estas imágenes se suma a la polémica generada desde que Expressen divulgó su investigación sobre el estilo de vida de Alcocer en Suecia y sus posibles nexos sociales dentro de círculos de alto poder económico.

El presidente Gustavo Petro ya había respondido públicamente a los reportes del diario sueco. A través de X, aseguró que Alcocer no ha podido regresar a Colombia “porque no puede”, y agregó: “A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno… Yo voy a hacer que pueda”. Sus declaraciones abrieron nuevas preguntas sobre las razones de la permanencia de la primera dama fuera del país.

Cabe recordar que Verónica Alcocer fue incluida en la Lista Clinton de los Estados Unidos, una medida que implica restricciones financieras y que, según analistas, podría estar influyendo en su situación actual.