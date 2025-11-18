Compras exclusivas y giros a Verónica Alcocer: los movimientos del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro había pedido a través de su cuenta de X la publicación de sus movimientos financieros, cuestionando la decisión del gobierno Trump de incluirlo en la lista Clinton. Cumpliendo esa orden, fue filtrado un documento de la UIAF de 31 páginas en el que se consignan movimientos de cuentas bancarias a su nombre entre 2023 y 2025.

El documento contiene pagos de sueldos, abonos a hipoteca, compra de euros, retiros, pagos en tiendas en el exterior, abonos a medicina prepagada y retiros hechos por Jesusita Quirós (secretaria de Petro durante su paso por el Congreso), la ahora embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Pero también aparecen movimientos vinculados a giros a Verónica Alcocer y a Ingrid Carolina Plata Navas, esposa del empresario santandereano Danilo Romero y muy cercana a la primera dama.

En el informe se identifican 12 cuentas de ahorros distribuidas de la siguiente forma: seis en Scotiabank; tres en el BBVA; una en el Banco Agrario; otra en la Cooperativa Financiera Confiar; y la última en el Banco Sudameris.



Gustavo Petro y Verónica Alcocer

De estas, dos son las que registran mayor movimiento entre 2023 y 2025. Una de las cuentas con mayor actividad es una Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción con la que se han hecho “abonos a obligación hipotecaria” sobre un predio en Hacienda Fontanar, Acacia 7 en Chía. En cuanto a ingresos, aparece uno bajo el ítem “abono domiciliación”, que corresponde a los giros del Ministerio de Hacienda por concepto del sueldo del Presidente.

Esto en 2023 sumó un poco más de 444 millones de pesos; en 2024, cerca de 618 millones; y en 2025 van alrededor de 205 millones de pesos. Según una tabla que acompaña esos abonos, las consignaciones mensuales del mandatario oscilan entre 26 y 48 millones de pesos, para un total de 1.124 millones de pesos a junio de 2025. Sin embargo, no están reflejados los pagos correspondientes a 2022.

El informe también registra compras de divisas por unos 321 millones de pesos y gastos en librerías, droguerías y marcas exclusivas como Gucci, El Corte Inglés, La Rinascente y Ralph Lauren.

En los cobros automáticos figuran pagos de un colegio, medicina prepagada, administración del hogar y transferencias con frecuencia a Ingrid Carolina Plata, por montos de 5 millones de pesos. Cabe mencionar que Plata es muy cercana a Alcocer y ha tenido vinculaciones contractuales con la Presidencia a través, por ejemplo, de un contrato de 482 millones entre 2022 y 2024.

El documento concluye haciendo énfasis en la seguridad bancaria para identificar quién realizó los retiros con PIN PAD y en cajeros automáticos.