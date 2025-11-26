En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Mi hija fue seguida desde Colombia”: Petro tras video de Verónica Alcocer grabado en Estocolmo

“Mi hija fue seguida desde Colombia”: Petro tras video de Verónica Alcocer grabado en Estocolmo

En las imágenes, Verónica Alcocer aparece acompañada por Manuel Grau, un millonario catalán cercano a la familia presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad