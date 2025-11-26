“Mi hija fue seguida desde Colombia”: Petro tras video de Verónica Alcocer grabado en Estocolmo

Las revelaciones del medio sueco Expressen sobre la supuesta “vida de millonaria” que estaría llevando la primera dama Verónica Alcocer en Suecia siguen generando reacciones. Ahora, un video captado por periodistas en Estocolmo volvió a poner el tema en el centro del debate, luego de que Alcocer evitara dar declaraciones argumentando que no habla inglés, pese a que, según fuentes de Casa de Nariño, viajó hace más de seis meses a ese país precisamente para estudiar ese idioma.

En las imágenes, Alcocer aparece acompañada por Manuel Grau, un millonario catalán cercano a la familia presidencial, y junto con ellos una persona cuyo rostro fue ocultado por los reporteros. El presidente Gustavo Petro aclaró más tarde que se trataba de Antonella Petro, su hija menor de edad, y denunció una persecución mediática que, según él, ya alcanza incluso a menores en el extranjero.

Verónica Alcocer evadió a la prensa en Estocolmo Foto: captura de video

A través de su cuenta de X, Petro explicó que su hija había viajado “hace dos días” para visitar a su madre en Suecia y que, desde su salida de Colombia, su itinerario habría sido seguido.

Según el mandatario, en el aeropuerto y luego en la ciudad “comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre”, y el video divulgado no fue grabado frente a una tienda de lujo, sino a las afueras del lugar donde se hospeda la menor tras llegar de Bogotá.



“Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”, concluyó Petro.