"Volver a las armas no tiene futuro": Rodrigo Londoño pide respetar y defender el Acuerdo de Paz

El presidente del partido Comunes y exdirigente de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, hizo un llamado a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 para mantener su compromiso con la legalidad y la implementación de lo pactado, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de regresar a la lucha armada.

En un mensaje dirigido a los excombatientes a través de su cuenta de X, Londoño se refirió al nuevo escenario político tras la elección presidencial y manifestó su preocupación por los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el Acuerdo de Paz. Sin embargo, insistió en que la respuesta debe darse dentro de la institucionalidad y mediante la participación democrática.

"Las diferencias en nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia", afirmó Londoño, quien también sostuvo que el Acuerdo de Paz hace parte de la Constitución y que su cumplimiento constituye una obligación para el Estado colombiano.

MENSAJE A LOS FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL DE PAZ



Compañeros, compañeras, camaradas todos y todas. Ante la incertidumbre que genera el nuevo momento político les comparto mi reflexión.



¡Organización y lucha política para la paz es el camino! pic.twitter.com/WrAAKDNWM2 — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) June 28, 2026

El excomandante de las extintas Farc, antes conocido como Timochenko, hizo un llamado a fortalecer las organizaciones que trabajan por la implementación del acuerdo, superar las diferencias internas surgidas durante los últimos diez años y mantener la unidad entre los firmantes.



Además, fue enfático al rechazar cualquier intento de retomar la vía armada. Según dijo, quienes crean que esa es una alternativa "caerían en su mayor equivocación", pues representaría "un suicidio político e incluso personal".

Aseguró que esa opción "no tiene futuro" en Colombia, por lo que invitó a continuar la defensa del proceso mediante la organización y la acción política.

Las declaraciones de Londoño coinciden con la publicación de una carta abierta del Consejo Nacional de Reincorporación y de los firmantes del Acuerdo de Paz dirigida al presidente electo.

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En el documento, los excombatientes recuerdan que la implementación del acuerdo es un compromiso del Estado que trasciende los cambios de gobierno y afirman que cumplir lo pactado no significa respaldar una administración en particular, sino fortalecer la institucionalidad y la confianza en la palabra del Estado.

También sostienen que el Acuerdo de Paz va más allá de la reincorporación de quienes dejaron las armas.

Señalan que su propósito incluye reparar a las víctimas, fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto, promover el desarrollo rural, ampliar la democracia y evitar que nuevas generaciones vuelvan a encontrar en la violencia una alternativa.