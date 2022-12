"Vuelvo a la actividad política": Óscar Iván Zuluaga

El excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en entrevista con BLU Radio, manifestó que vuelve a la actividad política luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, archivara una investigación en su contra por el caso Odebrecht.



Zuluaga dijo que estudiará cuál podría ser su papel y su aporte a su partido en las próximas elecciones presidenciales y que evaluará cuál es el camino que seguirá.



“Puedo ir con tranquilidad a mi partido a decir que: ‘aquí estoy para volver a hacer política’. Esa es una decisión (ser candidato presidencial) que tendré que tomar al interior del partido”, expresó.



Sobre la decisión del CNE, Zuluaga se declaró complacido de haber podido demostrar que su campaña fue transparente. “Hemos demostrado en el proceso, con todas las pruebas, qué fue lo que hizo la campaña. Yo le pagué a Duda Mendonça un millón y medio de dólares, se pagó y hay unos contratos, que el país conoce porque los hice públicos. Lo que contratamos lo cumplimos”, manifestó.



Agregó que eso será lo único que podrá decir Duda Mendonça, asesor de su campaña en 2014. “Cuando sale la declaración de la Revista Veja no se fundamenta en ninguna declaración o entrevista de Duda Mendonça. No hay ninguna declaración. No es fruto de una entrevista ni de un proceso judicial”, puntualizó.



