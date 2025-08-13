Adiós a Miguel Uribe: Recap - programa completo del 13 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 13, 2025 10:50 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 13 de agosto:
- El país despidió a Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá luego de una sentida ceremonia en la Catedral Primada.
- Se recordó los discursos de Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona para despedir al senador y precandidato presidencial.
- Las imágenes que marcaron el adiós de Miguel Uribe: la inocencia de su pequeño hijo, Alejandro.
- Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló del discurso que leyó en el Capitolio Nacional durante la cámara ardiente de Uribe Turbay y que fue enviado por el expresidente Álvaro Uribe.
- Nuevo atentado contra un congresista en Colombia: Julio César Triana en el Huila. Tuvieron que evacuarlo en helicóptero luego de que la camioneta recibiera varios impactos de bala.