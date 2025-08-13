Publicidad

Adiós a Miguel Uribe: Recap - programa completo del 13 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 10:50 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 13 de agosto:

  • El país despidió a Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá luego de una sentida ceremonia en la Catedral Primada.
  • Se recordó los discursos de Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona para despedir al senador y precandidato presidencial.
  • Las imágenes que marcaron el adiós de Miguel Uribe: la inocencia de su pequeño hijo, Alejandro.
  • Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló del discurso que leyó en el Capitolio Nacional durante la cámara ardiente de Uribe Turbay y que fue enviado por el expresidente Álvaro Uribe.
  • Nuevo atentado contra un congresista en Colombia: Julio César Triana en el Huila. Tuvieron que evacuarlo en helicóptero luego de que la camioneta recibiera varios impactos de bala.

