Adiós a Miguel Uribe: Recap - programa completo del 13 de agosto de 2025

El país despidió a Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá luego de una sentida ceremonia en la Catedral Primada.

quien fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá luego de una sentida ceremonia en la Catedral Primada. Se recordó los discursos de Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona para despedir al senador y precandidato presidencial.

para despedir al senador y precandidato presidencial. Las imágenes que marcaron el adiós de Miguel Uribe: la inocencia de su pequeño hijo, Alejandro.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló del discurso que leyó en el Capitolio Nacional durante la cámara ardiente de Uribe Turbay y que fue enviado por el expresidente Álvaro Uribe.

habló del discurso que leyó en el Capitolio Nacional durante la cámara ardiente de Uribe Turbay y que fue enviado por el expresidente Álvaro Uribe. Nuevo atentado contra un congresista en Colombia: Julio César Triana en el Huila. Tuvieron que evacuarlo en helicóptero luego de que la camioneta recibiera varios impactos de bala.