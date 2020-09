En vez de militarizar la ciudad tenemos que desmilitarizar la Policía: Claudia López

Por: Marcela Peña, BLU Radio

La Alcaldesa de Bogotá insistió en la necesidad de una reforma que convierta a la Policía Nacional en un organismo civil sujeto al control de las autoridades locales y de la justicia ordinaria como parte del proceso de reconciliación con la ciudadanía tras los abusos registrados esta semana.

La funcionaria ya le presentó su propuesta al presidente Iván Duque, quien la descartó, y al Procurador General de la Nación que prometió buscar alianzas para sacarla adelante. Vale recordar que los alcaldes en Colombia no tienen el poder de proponer leyes al Congreso.

"Hay quienes dicen que el vandalismo debe reprimirse con militarización de la ciudad ¡claro que no!. En vez de militarizar la ciudad tenemos que desmilitarizar la Policía. Es con más democracia y no con menos como se allana el camino de la paz, con más inclusión y no con menos", dijo López ante el Consejo de la cuidad.

La Alcaldía asegura que hubo manos criminales y planeación detrás de los hechos de vandalismo en los últimos días y que esos hechos también merecen un castigo.

Sin embargo, sugirió que el vandalismo era menos importante que la violación de los protocolos por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública y que por eso es necesario rescatar la legitimidad de la institución 'de las cenizas' en las que se encuentra hoy.

