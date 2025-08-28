A juicio exalcalde de La Estrella por presuntas irregularidades en contrato de acueducto

Sigue avanzando el proceso judicial que enreda al exalcalde del municipio de La Estrella, Juan Sebastián Abad, y varios de sus exfuncionarios por presuntas irregularidades en la construcción del acueducto veredal de Pueblo Viejo y La Tablaza y que involucra recursos del Ministerio de Vivienda.

Y es que luego de la audiencia de acusación llevada a cabo el pasado 18 de junio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, ya se determinaron las fechas de juicio oral.

Estas quedaron fijadas para el 4, 6, 7, 8 y 11 de mayo de 2026 a las que también deberán asistir en calidad acusados Ana María Ríos Restrepo, Carlos Augusto Aguirre Herrera, Edgar Jaime Tamayo Mazo, María Clara Mejía Gil, Julián David Higuita González, José Nelson Jaramillo Quintero y Juan Carlos Bustamante Zapata.

Desde hace varios años organismos de control y judiciales le pusieron lupa a este proyecto que buscaba llevar agua potable a una zona con un acelerado proceso de expansión y donde el Gobierno nacional invirtió 90.000 millones de pesos.

La escogencia del contratista, la entrega de anticipos y los avances en las obras han sido algunos de los cuestionamientos sobre el caso de presunta corrupción que inclusive se ha relacionado con la injerencia en el Ministerio de Vivienda de políticos locales como Julián Bedoya y Juan Diego Echavarría para la llegada de recursos.