A la cárcel presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’: imponía multas y sanciones a la comunidad

En Mutatá, Antioquia, fue capturado y judicializado Óscar Antonio Avilés Sotelo, alias “Caballo”, señalado como cabecilla de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría ejercido control social y disciplinario sobre comunidades del Urabá antioqueño.

Los investigadores señalan que alias “Caballo” citaba a los habitantes que generaban conflictos de convivencia o incumplían las reglas impuestas por el grupo armado. Bajo amenazas de muerte, les imponía sanciones que iban desde multas económicas hasta restricciones de movilidad o prohibiciones para trabajar.

También estaría relacionado con la organización de reuniones en las que transmitía las órdenes de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’, especialmente sobre el cobro de extorsiones y el apoyo logístico para actividades de tráfico de estupefacientes.

La captura se realizó en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, durante un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía. Posteriormente, un juez de control de garantías le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel