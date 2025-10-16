A menos de un mes, Registraduría no tiene recursos para consulta Área Metropolitana del Oriente

A menos de un mes para la consulta popular que definirá la conformación del área metropolitana para el Oriente de Antioquia, la Registraduría sigue sin recibir los recursos del Gobierno nacional para la jornada electoral. Aseguran que están sobre el tiempo para la definición de asuntos logísticos.

Hay preocupación en Antioquia de cara a lo que será la jornada electoral del próximo 9 de noviembre donde cerca de 500.000 ciudadanos del Oriente de Antioquia habilitados para votar, decidirán frente a la conformación o no del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Esto por cuenta en demoras para la llegada de recursos por parte del Ministerio de Hacienda a la Registraduría, encargada de la logística de los comicios. Así lo aseguró hace pocos días Eugenio Prieto, director de Planeación de Antioquia.

"Pues hasta lo que nos dijo el registrador ayer todavía no habían llegado los recursos. Esperamos que esta semana ya estén llegando los recursos. Hubo asignación del Ministerio de Hacienda, pero estamos esperando que esos recursos ya lleguen directamente a la Registraduría para que pueda proceder en toda la logística y operación de la consulta el 9 de noviembre", indicó el director.



Desde la Registraduría aseguran que hasta el momento no conocen las razones en los retrasos para el giro de estos dineros, pero destacaron que esperan que se den a más tardar 15 días antes de la jornada con el fin de garantizar todo lo necesario para llevarla a cabo.

Para que un municipio entre en la conformación de esta figura asociativa deberá votar mayoritariamente por el Sí al menos el 5% del censo electoral de cada localidad en la que se planteará la pregunta: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro, La Ceja, La Unión y San Vicente Ferrer.