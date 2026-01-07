A recoger agua: por siete horas habrá interrupción del servicio a 37.000 usuarios en Medellín

Por siete horas habrá interrupción del servicio de acueducto en más de 37.000 instalaciones en Medellín por lavado de tanques. El alcalde Federico Gutiérrez defendió que es por mantenimiento y no por desabastecimiento de este servicio público.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizará una interrupción programada del servicio de acueducto durante siete horas, desde la noche de este miércoles 7 de enero, debido a labores de lavado de tanques, de acuerdo con la programación oficial de la empresa.

La suspensión del servicio se iniciará a las 9:00 de la noche del miércoles y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del jueves 8 de enero, afectando un total de 37.598 instalaciones en los circuitos Volador Centro y Volador Norte.

En el circuito Volador Centro, los sectores impactados serán: San Germán, Los Colores, Suramericana, Carlos E. Restrepo, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Cuarta Brigada, Cerro El Volador, Estadio, Calasanz y Universidad Nacional.



Por su parte, en el circuito Volador Norte se verán afectados los barrios y sectores: Universidad Nacional, Cerro El Volador, Progreso, Alfonso López, Francisco Antonio Zea, Liceo Universidad de Antioquia, San Germán, Córdoba, Bosques de San Pablo, Terminal de Transporte, Cementerio Universal, Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Everfit y Caribe.

Sobre estas interrupciones, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que se trata de cortes programados necesarios para garantizar la calidad del servicio.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario señaló que, gracias a las inversiones realizadas por EPM, el abastecimiento de agua potable en la ciudad está garantizado a largo plazo y pidió no generar pánico frente a este tipo de suspensiones temporales.

Adicionalmente, EPM informó sobre interrupciones nocturnas en el circuito París, asociadas al control de conexiones no autorizadas y al embalse de tanques. En este sector, el circuito se cierra todas las noches desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana, afectando barrios como Girardot, Plaza de Ferias, Belalcázar y Tricentenario.

Finalmente, el alcalde reiteró que estos cortes son programados y necesarios, y que no significan un riesgo de desabastecimiento para la ciudad.

"Solo así podemos garantizar agua de buena calidad para todos”, señaló, al tiempo que afirmó que Medellín continúa avanzando en la mejora de sus servicios públicos.