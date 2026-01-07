En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A recoger agua: por siete horas habrá interrupción del servicio a 37.000 usuarios en Medellín

A recoger agua: por siete horas habrá interrupción del servicio a 37.000 usuarios en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez defendió que es por mantenimiento y no por desabastecimiento de este servicio público.

