Abatido alias 'Mano Tigre' del Frente 36, vinculado en ataque a helicóptero policial

Abatido alias ‘Mano Tigre’ del Frente 36, vinculado en ataque a helicóptero policial

Autoridades propinaron un nuevo golpe a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

barbosa-antioquia-es-magica.jpg
Barbosa panorámica.
Foto: Antioquia Es Mágica.
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Tres integrantes del Frente 36 fueron abatidos en medio de una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía. Entre ellos había un reconocido explosivista de la estructura delincuencial.

Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, en su cuenta de X, donde aseguró que, entre los muertos, se encuentra Samuel Alexis Sánchez.

Las autoridades vinculan a ‘Mano Tigre’ con el ataque perpetrado el pasado 21 de agosto de 2025 contra un helicóptero de la Policía en la vereda Los Toros de Amalfi, donde murieron 13 uniformados.

Según las autoridades, alias ‘Mano Tigre’ sería explosivista del grupo ilegal frente 36 de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, por quien las autoridades ofrecen una recompensa para dar con su paradero.

La operación fue ejecutada por el grupo GRATE de la DIJIN, con apoyo de unidades de inteligencia y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

