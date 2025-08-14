Gobernador de Caquetá denuncia que disidencias de alias 'Calarcá' lo tienen amenazado

Las disidencias que comanda alias 'Calarcá' tiene amenazado y extorsionado al gobernador del Caquetá y a su familia. Hace dos días irrumpieron en la finca de su familia y destrozaron su casa. El mandatario, quien se ha negado reiteradamente a ceder a las exigencias económicas de estos grupos armados, responsabiliza al Estado colombiano por la falta de protección y advierte sobre una posible omisión que podría tener consecuencias fatales. Su caso se suma a una creciente preocupación por la seguridad de los líderes regionales en Colombia.

Luis Francisco Ruiz, médico de profesión, nació en Santa Marta, Magdalena, pero ha dedicado los últimos 25 años de su vida al departamento del Caquetá, donde ha forjado su familia.

Asumió el cargo de gobernador bajo un movimiento independiente y con el coaval de Cambio Radical, una filiación que, según él, ha complicado su relación con el gobierno actual en lo que respecta a su seguridad.



Extorsión

La situación de Ruiz y su familia no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de intimidación que afecta a toda la región. El gobernador ha sido un crítico vehemente del actuar de las disidencias, incluso mientras estas participan en mesas de diálogo con el gobierno.

"Yo me he caracterizado desde que llegué a este cargo de visualizar todas las acciones que ellos realizan todos los días de cómo a pesar de que están sentados en la mesa de diálogo, cómo tienen extorsionado y apretado a la población de nuestro departamento, cómo tienen ellos, vamos, este tema de cómo ejercen un control territorial en muchos lugares del departamento del Caquetá y cómo se han expandido durante la negociación", afirmó Ruiz en diálogo con Mañanas Blu.

Según el gobernador, el grupo de 'Calarcá' es "el principal agente causante de extorsiones en el departamento del Caquetá", afectando no solo a él, sino también a alcaldes y diputados que, por temor, muchas veces no se atreven a denunciar.

La negativa del gobernador a pagar extorsiones ha tenido consecuencias directas y dolorosas para su círculo más íntimo. En un ataque perpetrado "el día de antes de ayer", un grupo de hombres armados irrumpió en la madrugada en una de las fincas paternas de su esposa, ubicada entre los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá.

Escuche aquí la entrevista: