Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Abren desacato a minhacienda por no girar recursos para consulta del Área Metropolitana del Oriente

Abren desacato a minhacienda por no girar recursos para consulta del Área Metropolitana del Oriente

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no se siga entorpeciendo el proceso.

