Abren desacato a minhacienda por no girar recursos para consulta del Área Metropolitana del Oriente

La jueza sexta de Oralidad de Medellín abrió un incidente de desacato en contra del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no girar los recursos para la realización de la consulta popular que buscar crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño y que, hasta ahora, no ha contado con los recursos que el Gobierno nacional debía dar para que se hicieran las votaciones.

La decisión que se conoció recientemente le da dos días de plazo al Ministerio de Hacienda para que asigne los recursos necesarios y se pueda volver a programar la consulta popular que se hará en los municipios de Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, La Ceja, La Unión y San Vicente Ferrer.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto, aseguró que como Gobernación esperan que con la medida de la jueza, ahora sí se puedan contar con los recursos necesarios para hacer los comicios antes de que finalice el 2025.

"Seguiremos informando de cómo se va desarrollando este proceso que lamentablemente no encuentra en el Gobierno Nacional el eco para que responda a cumplir con esos mandatos constitucionales y legales", indicó Prieto.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó en su cuenta de X que, “ministro Ávila, deje de dilatar y entorpecer este proceso democrático. Permita que la ciudadanía decida el destino de sus territorios, así como lo hicieron con el partido de gobierno para la elección de su candidato presidencial”.

Por último, han mencionado los promotores del Área Metropolitana que lo que han buscado es que desde el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales se desarrolle la consulta y que la ciudadanía pueda asistir a las urnas a ejercer su derecho fundamental a la participación ciudadana.