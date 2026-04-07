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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Abren indagación a gestores de seguridad de Medellín: Petro pidió no violar derechos de la gente

Abren indagación a gestores de seguridad de Medellín: Petro pidió no violar derechos de la gente

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, contestó indicando que lo que ocurrió es que ciudadanos venezolanos estaban orinando y consumiendo drogas en presencia de niños y feligreses.

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