Abren indagación a gestores de seguridad de Medellín: Petro pidió no violar derechos de la gente

La Personería de Medellín abrió indagación contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad que golpearon a un ciudadano en el Parque Bolívar. El presidente Petro le pidió a la Policía Nacional que no permita la violación de los derechos humanos en la capital de Antioquia.

En medio de la polémica que ha generado un video en donde se ve a gestores de seguridad de Medellín golpeando a una persona en el Parque Bolívar, la Personería Distrital anunció que se dio apertura a una indagación previa contra funcionarios por determinar luego de las denuncias dadas a conocer a través de las redes sociales.

Una vez conocido este hecho fueron múltiples las críticas que ha recibido esta acción que, incluso, provocó la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó que, “le ordeno a la Policía Nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”.

Mientras el secretario de Seguridad defendió la labor de los funcionarios, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la Policía, "no permitir esta violación de derechos humanos". #VocesySonidos — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 6, 2026

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, le contestó rápidamente al mandatario indicando que lo que ocurrió es que ciudadanos venezolanos estaban orinando y consumiendo drogas en presencia de niños y feligreses, por lo que ante la agresión previa a los funcionarios, estos activaron los procedimientos para impartir comparendos y hacer traslados debido a que tenían antecedentes por perturbar el orden y la convivencia.



Por ello, indicó el funcionario, fue necesario que por temas de convivencia ciudadana intervinieran los gestores que tienen como función controlar este tipo de situación: "En el marco de sus competencias totalmente. ¿Cómo responde ese ciudadano? Insultando, alterándose y agrediendo a los gestores operativos de seguridad. Los gestores inmediatamente alertan a la policía, la policía llega, le pone el comparendo en el marco de la ley y lo traslada al centro de traslado por protección por el estado de ánimo en el que se encontraba", detalló.

La personera delegada de Medellín, Yenny Serna, indicó que la indagación se hace por presuntas irregularidades en el debido proceso y uso de la fuerza en torno al procedimiento que se hizo en pleno Domingo de Resurrección en inmediaciones del Parque Bolívar.

“Se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria. Una vez se logre identificar o individualizar al posible autor de la falta, se determinará si procede o no una apertura de investigación disciplinaria”, afirmó la funcionaria.

Publicidad

Hay que mencionar que también hubo pronunciamiento del viceministro de Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, quien le pidió a la Procuraduría que investigue a estos grupos de choque que ha creado la Alcaldía de Medellín. ¿Funcionarios con objetos contundentes amenazando a ciudadanos? Ese es el amor que Federico Gutiérrez tiene por Medellín?”.

Además, el funcionario del Gobierno nacional le pidió a la Policía Nacional un informe sobre lo sucedido, por lo que Manuel Villa indicó que se hicieron las verificaciones para presentar el informe que corresponda y a las autoridades que correspondan.