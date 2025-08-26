Accidente en Salgar dejó un muerto y un herido tras caída de furgón a la quebrada

Recientemente se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como La Argelia, vía que comunica el casco urbano del municipio de Salgar con el corregimiento Las Margaritas (Suroeste del departamento), dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.

Maribel Rodríguez, comandante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, expuso que se trató de un furgón tipo NHR, perteneciente a una distribuidora de bebidas con sede en el municipio de Andes, que al parecer perdió el control y se salió de la vía, rodando hasta la quebrada La Liboriana.

De inmediato, ciudadanos del sector descendieron para ayudar al conductor y a su acompañante, identificado como Camilo Posada, que logró salir con vida del vehículo, pero minutos después se desplomó y llegó sin signos vitales a un centro asistencial.

"Nos reportaron un accidente en la vía que conduce a La Margarita, en el sitio llamado Argelia. Nosotros llegamos al sitio porque estábamos en la estación y había dos personas lesionadas. Uno de ellos sacó como fuercita para ayudar a sacar el otro compañero", detalló la comandante de bomberos.

Tras lograr sacarlo del sitio aledaño a la quebrada el conductor, por esfuerzos de organismos de rescate y la comunidad del sector, el conductor fue trasladado en un motocarguero al hospital local, donde recibe atención médica, hechos que quedaron registrados en videos que circulan en las redes sociales.

"Nosotros no le cogíamos los signos vitales, pero de igual forma no pedíamos las esperanzas y y fue trasladado al hospital, a que en el hospital dieran el el dictamen médico", concluyó Rodríguez.