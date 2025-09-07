Actos terroristas y mal estado de vías generan desabastecimiento de insumos en hospital de Quibdó

Hechos violentos de los últimos días en el departamento de Chocó han generado graves afectaciones para la prestación de los servicios de salud, pues el Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en el departamento, reporta desabastecimiento de insumos y medicamentos.

Esto por cuenta de la quema que el ELN realizó de un camión el pasado 3 de septiembre en la vía que conduce de Tadó al corregimiento de Guarato, en sector conocido como Peñas del Olvido, y que transportaba este tipo de elementos para el centro asistencial.

Producto de este ataque a la misión médica rechazado desde diferentes sectores ya se reportan dificultades para la atención de pacientes y el suministro de medicamentos para tratar enfermedades que requieren de un seguimiento constante.

Natalia Mazo, gerente del centro asistencial, indicó que avanzan coordinaciones con la Gobernación de Chocó para lograr la llegada de nuevos elementos vía aérea, pues el mal estado de la vía Medellín - Quibdó, en jurisdicción de El Carmen de Atrato, también dificultan las labores de transporte terrestre.

"Hemos establecido un puente humanitario para traer estos insumos y estos medicamentos vía aérea. Sin embargo, hoy en día seguimos presentando un gran desabastecimiento en el hospital, lo que ha dificultado bastante la atención para nuestros usuarios", destacó la funcionaria.

Se espera que la llegada de medicamentos e insumos al hospital de la capital chocoana se dé antes del próximo miércoles cuando se tiene prevista la visita a la zona del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Se espera que desde allí el alto funcionario del Gobierno nacional anuncie la destinación de importantes recursos y programas para el beneficio de la población del departamento.