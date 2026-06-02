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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Adulta mayor fue atacada por perros en Montebello, Antioquia: espera cirugía

Adulta mayor fue atacada por perros en Montebello, Antioquia: espera cirugía

La víctima se encuentra en un centro asistencial de Medellín, mientras que autoridades locales investigan lo ocurrido.

Según el documento, las IPS enfrentan una situación financiera compleja
Según el documento, las IPS enfrentan una situación financiera compleja
Foto: referencia, AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Con graves heridas y a la espera de algunas cirugías está en la ciudad de Medellín, una mujer de 67 años de edad que fue atacada por dos perros en el municipio de Montebello, Suroeste de Antioquia.

Los hechos ocurrieron en la vereda La Granja cuando María Orfilia Ramírez esperaba una encomienda proveniente de la capital antioqueña con unas medicinas, cuando fue mordida por estos animales de raza pitbull y pastor alemán.

Tras la situación, Ramírez contrajo varias lesiones a la altura de la cara, su cabeza, un desastillamiento de su brazo izquierdo y la amputación del dedo meñique de la misma extremidad.

Aunque inicialmente fue atendida en el hospital local, por la gravedad de las heridas la mujer fue trasladada a la IPS Universitaria a donde se encuentra a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.

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Hay preocupación por demoras en el procedimiento, al parecer por la falta de insumos para llevarlo a cabo. Con el paso de los días podría ser más complejo su proceso de recuperación total, además de sufrir diabetes, lo que puede retrasar también procesos de cicatrización.

Mientras que los animales señalados del ataque fueron trasladados a un albergue en Medellín, autoridades en el municipio de Montebello activaron un comité de vigilancia epidemiológica para revisar sus condiciones de salud, así como definir la responsabilidad de sus amos en lo ocurrido y si caben procesos que deriven en sanciones pecuniarias o hasta penales.

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