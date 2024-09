Afinia sí tiene capacidad para prestar el servicio: EPM responde a ministro de Hacienda

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, John Maya, le envió una carta a la opinión pública en donde le responde a las recientes declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien manifestó que, "hay que revisar qué pasa con Afinia porque no tiene la capacidad de prestar el servicio". Ante esas aseveraciones, EPM indicó que Afinia sí tiene la capacidad para cumplir con sus responsabilidades en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y en algunos municipios del sur del Magdalena.

Según pudo detallar Maya, EPM ha invertido más de 2 billones de pesos para evitar los cortes de energía en la Costa Caribe del país. Además, sostuvo que se ha cumplido con los compromisos en términos de inversión, pagos a empleados, proveedores, impuestos y obligaciones con el mercado mayorista de energía.

No obstante, volvió a reiterar que Afinia sí ha tenido afectaciones como, por ejemplo, por los bajos niveles de recaudo, que alcanzan un 78,36 %. En este sentido y no siendo menos importante también está la acumulación del saldo de la opción tarifaria que asciende hasta los 1,5 billones de pesos y que se acumula con los pagos de subsidios por parte del Gobierno nacional que no se han efectuado de manera completa ni oportuna.

Asimismo, habrían factores que no tienen que ver directamente con Empresas Públicas de Medellín y que de igual manera generan daños en el recaudo de Afinia porque ha tenido que realizar incrementos tarifarios en los últimos tres años debido a factores macroeconómicos y climatológicos que han afectado gravemente los indicadores de recaudo y pérdidas.

Ante esta situación, EPM indicó que ya ha puesto sobre la mesa del Gobierno nacional varias propuestas como la de inyectar recursos a la compañía, lo que permitiría mejorar la situación financiera y, al mismo tiempo, reducir las tarifas para los usuarios de Afinia. Sin embargo, desde Empresas Públicas de Medellín afirman que, hasta ahora, no han recibido respuesta alguna.

Finalmente, Maya manifestó su respaldo a las declaraciones del contralor General, Carlos Rodríguez, quien advirtió sobre el riesgo de afectación a la prestación del servicio eléctrico en los mercados atendidos por Afinia.