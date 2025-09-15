En vivo
Antioquia  / Al menos 3 muertos y 18 heridos deja aparatoso accidente de bus en vía del Urabá

Al menos 3 muertos y 18 heridos deja aparatoso accidente de bus en vía del Urabá

Según información preliminar, se trata de un grupo de estudiantes del Sena que se dirigían hacia la capital antioqueña a un evento deportivo.

accidente-en-via-uraba.jpg
Accidente de tránsito de bus en vía del Urabá antioqueño.
Foto: suministrada.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:53 p. m.

Al menos tres personas muertas y 18 heridas dejó aparatoso accidente de tránsito en la vía Medellín-Urabá. Según información preliminar, se trata de un grupo de estudiantes que venían hacia la capital antioqueña.

La situación ocurrió en un sector conocido como Surrambay, entre los municipios de Chigorodó y Mutatá.

Según el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, en el incidente estuvo involucrado un bus de servicios especiales que transportaba estudiantes del Sena a un evento deportivo a la ciudad de Medellín: "Tenemos conocimiento de tres personas que fallecieron en un accidente de tránsito en la vía que conduce del Chigorodó a Mutatá. Al parecer, las personas que fallecieron son estudiantes del SENA y se desplazaban a unos juegos regionales en la ciudad de Medellín.", señaló el uniformado.

La emergencia fue atendida por parte de organismos de gestión del riesgo de la región que trasladaron a los lesionados a centros hospitalarios de ambos municipios, mientras que las causas del accidente son motivo de investigación por parte de las autoridades competentes, que aún no han revelado las identidades de las víctimas mortales ni el estado de los heridos.

