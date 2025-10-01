Al menos diez personas resultaron afectadas tras conato de incendio en colegio de Itagüí, Antioquia

Instantes de pánico se vivieron en las instalaciones de la Institución Educativa Carlos Enrique Cortés en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, tras un conato de incendio que, según el reporte preliminar, dejó diez personas afectadas.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Aldea hasta donde llegó el Cuerpo de Bomberos de la localidad atendiendo un reporte de un fuego incipiente que se habría generado en la cafetería del plantel, al parecer por una falla eléctrica en una freidora.

La emergencia que fue atendida por dos máquinas de bomberos y una ambulancia obligó a la evacuación de la comunidad educativa hacia la cancha mientras controlaban la situación.

Aunque no hubo personas lesionadas por el fuego, al menos dos adultos y ocho estudiantes, entre los 11 y 15 años de edad, resultaron afectados por inhalación de humo. También organismos de emergencia trabajaron en el apoyo de otras personas que reportaron ataques de ansiedad.



Ninguno de los afectados requirió traslado a centros hospitalarios, mientras que las respectivas autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del incidente.