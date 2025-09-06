Alerta en Oriente antioqueño: autoridades advierten presencia de mercurio en río Calderas

La presencia de mercurio en el río Calderas, en el municipio de San Carlos, fue confirmada por Cornare. Los análisis de laboratorio se realizaron tras denuncias ciudadanas por presuntos vertimientos de minería ilegal en la zona.

De acuerdo con la entidad, se tomaron cinco muestras de agua en julio de este año.

En dos puntos del río Calderas se detectaron concentraciones de mercurio divalente hasta tres veces por encima de los límites máximos permitidos, mientras que en el río San Carlos no se hallaron niveles cuantificables

Cornare advirtió que el mercurio es altamente tóxico, puede causar daños neurológicos y afectar la seguridad alimentaria al bioacumularse en peces y aves. Por eso, pidió acciones urgentes de control y prevención frente a la minería ilegal que estaría detrás de la contaminación.

La autoridad ambiental recordó que la competencia para ejercer control sobre la minería recae en las alcaldías, y que los operativos deben hacerse con apoyo de la Policía, el Ejército y la Gobernación de Antioquia. A su vez, reiteró que continuará con los procesos de seguimiento y articulación institucional en la región.

Finalmente, Cornare hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas que comprometan las fuentes hídricas del municipio. Según la entidad, estos hallazgos son una alerta grave que exige respuestas inmediatas para proteger la salud de las comunidades y los ecosistemas.