Alerta en Yondó por cilindro pintado con las letras Farc: autoridades descartaron explosivos

Trabajadores de Ecopetrol que transitaban por el sitio dieron aviso a la Policía Nacional de que en plena vía pública, en la entrada principal del municipio de Yondó, había un cilindro que podría contener explosivos, generando temor en la comunidad.

El artefacto, pintado de los colores amarillo, azul y rojo, con letra alusivas a las Farc EP, fue instalado más exactamente sobre la vía Ruta del Cacao, diagonal a la Estación No. 2 de Ecopetrol (distante a 5 minutos del casco urbano), por lo que hasta allí llegaron uniformados del Ejército Nacional, quienes acordonaron el sitio y también la entrada principal del municipio.

El alcalde de esta localidad, Yerson Ariza, le confirmó a Blu Radio que aunque técnicos y guías anti-explosivos, hicieron la inspección técnica y determinaron que el elemento no contenía explosivos, el temor es que con este acto, las disidencias estén avisando que tendrán de nuevo presencia en ese territorio.

"La policía me reportó que había un cilindro pintado con la bantera de Colombia y con las letras, no del Eln, sino la FARC. Pues ahí queda uno más preocupado, porque supuestamente la FARC no está operando en Yondó, no sabemos si es un mensaje. Ya activaron todas las alertas y ya estuvo ahí los antiexplosivos, y el cilindro no estaba cargado de nada, simplemente es como dando un mensaje", detalló el mandatario.



Vale la pena mencionar que en este municipio del Magdalena Medio ha habido presencia confirmada del Eln y el Clan del Golfo, por lo que hay zozobra de materializarse la llegada de este grupo guerrillero, entrando en disputa con los demás. Por la situación, habrá con consejo de seguridad con las autoridades locales este lunes.

"Estamos esperando ya el informe de inteligencia, a ver qué reporte nos dicen las autoridades. Yo voy a convocar a un consejo de seguridad, para que ellos hoy, pues tengan un un informe, un reporte claro para que mañana nos lo dejen. Gracias a Dios no había explosivos ni nada, pero uno sabe que detrás de eso vienen los mensajes", indicó.