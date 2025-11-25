Ofrecen recompensa de hasta $40 millones por responsables de triple homicidio en Yondó: herido murió

La Alcaldía de Yondó anunció nuevas medidas extraordinarias de seguridad, luego de los hechos violentos que dejaron cuatro personas muertas y un lesionado en menos de 24 horas, incluyendo el ataque sicarial registrado dentro de un establecimiento público en la tarde del lunes 24 de noviembre.

En este hecho murieron dos hombres y un tercero, Neftalí Guerrero, falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Tras un consejo de seguridad extraordinario, el alcalde Yerson Ariza aseguró que el municipio cuenta con el acompañamiento pleno de Ejército, Policía, Fiscalía y Procuraduría para enfrentar la situación.

En este mismo espacio anunció un plan de recompensas de hasta 40 millones de pesos, que será ampliado en articulación con la Gobernación de Antioquia, con el fin de obtener información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos recientes.



"Vamos a tomar unas medidas a través de un decreto, pero haciendo un análisis aquí, en el consejo de seguridad, se van a hacer unos replanteamientos, con ambos esfuerzos, fuerzas entre todos, para poder contrarrestar a los violentos. También, este, transmitir el mensaje contundente, que tenemos un plan de recompensa, hasta cuarenta millones de pesos, pero que se va a articular con la Gobernación de Antioquia", indicó el mandatario.

Por su parte, el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del departamento de Policía Magdalena Medio, anunció que se dispuso de todas las capacidades para esclarecer estos homicidios.

"Como compromisos después de este Consejo de Seguridad vamos a generar todas las capacidades de policía judicial e inteligencia de una forma articulada con la Fiscalía General de la Nación y con nuestras fuerzas militares para hacer presencia acá y esclarecer lo más pronto posible estos homicidios presentados acá", aseguró.

Volviendo a las medidas que sufrieron algunos ajustes, el mandatario informó que el toque de queda regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, medida que se aplicará durante los próximos días para garantizar el control territorial mientras avanzan las investigaciones.

Adicionalmente, se extiende la prohibición del parrillero hombre en motocicleta hasta el fin de semana, debido al uso recurrente de motocicletas en acciones sicariales en la región.

Ariza también anunció la reducción de horario para los establecimientos que venden licor. Entre semana podrán funcionar hasta las 10:00 de la noche, mientras que los fines de semana el horario se extenderá solo hasta las 12:00 de la medianoche.

El alcalde aclaró que estas disposiciones buscan mantener un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la actividad comercial, a la vez que invitó a la comunidad a colaborar con información y acatar las medidas para contrarrestar a los grupos violentos que operan en el municipio.