En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Liga colombiana
Presidente Petro se disculpa
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ofrecen recompensa de hasta $40 millones por responsables de triple homicidio en Yondó: herido murió

Ofrecen recompensa de hasta $40 millones por responsables de triple homicidio en Yondó: herido murió

Con la muerte de Neftalí Guerrero se elevó a cuatro la cifra de asesinatos, fuera de un herido, en menos de 24 horas. Autoridades locales esperan que la Gobernación aporte más recursos a recompensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad