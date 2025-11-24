En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos muertos y dos heridos dejó un ataque sicarial dentro de una tienda en Yondó, Antioquia

Dos muertos y dos heridos dejó un ataque sicarial dentro de una tienda en Yondó, Antioquia

Las autoridades locales decretarán toque de queda durante tres días por los hechos de violencia, que se suman al asesinato de un líder social este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad