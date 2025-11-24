Dos muertos y dos heridos dejó un ataque sicarial dentro de una tienda en Yondó, Antioquia

En la tarde de este lunes 24 de noviembre se registró un ataque sicarial en Yondó, Antioquia, donde varios hombres fueron atacados a disparos dentro de un establecimiento abierto al público. Según las primeras versiones, las víctimas compartían en una mesa cuando un sicario ingresó al lugar y abrió fuego en repetidas ocasiones.

La Policía del Magdalena Medio confirmó que en el hecho murieron dos hombres y otros dos resultaron heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Entre los fallecidos habrían sido identificados David Rodríguez, habitante de la vereda La Capilla, y Luis Ángel Marín. Este crimen se suma al asesinato de un líder social ocurrido el pasado domingo en otro ataque armado, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

El ataque ocurrió en un pequeño establecimiento con mesas y sillas plásticas, varias de ellas volcadas tras la balacera. Sobre la mesa donde estaban las víctimas quedaron botellas y vasos, mientras el piso presentaba vidrios rotos y manchas producto de la emergencia. El lugar está ubicado bajo un corredor techado con estructura metálica y de tipo abierto, lo que permitió que decenas de vecinos se aglomeraran rápidamente alrededor de la zona acordonada mientras la Policía adelantaba las primeras labores.



El lugar fue asegurado para permitir las investigaciones y de momento, las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar el sector mientras recopilan testimonios y material probatorio para dar con los responsables.

Ante la creciente situación de orden público, la Alcaldía de Yondó anunció que decretará toque de queda desde las 7:00 p. m. de este lunes y durante los próximos tres días.