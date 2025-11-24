Identifican al hombre que abrió fuego en una discoteca de Bucaramanga; un joven de 22 años murió

Las autoridades identificaron al hombre que, sin mediar palabra, abrió fuego dentro de una discoteca de Bucaramanga y ocasionó la muerte de un joven de 22 años, además de dejar a tres mujeres heridas. El violento ataque ocurrió luego de que al agresor y a otro sujeto les fuera negado el ingreso al establecimiento.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que uno de los responsables ya fue plenamente identificado y su captura sería inminente.

“Ya lo tenemos identificado. Ayer realizamos actividades con Policía Judicial y estamos a la espera de capturarlo en las próximas horas”, señaló el oficial.

El general advirtió que en la ciudad persisten hechos de intolerancia y agresiones que escalan en homicidio, “seguimos teniendo muchas situaciones de violencia con armas blancas, estos conflictos que ocurren en los barrios trascienden a situaciones tan graves de criminalidad, las personas son muy intolerantes y el consumo de licor genera toda esta clase de actividades”.



El hecho se registró a la 1:36 de la madrugada en la discoteca La Casika, ubicada en el kilómetro 4 vía Café Madrid, según la Policía Metropolitana, dos hombres intentaron ingresar al lugar, pero tras no ser permitida su entrada, se marcharon y minutos después regresaron armados. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar contra las personas que estaban en el sitio.

En medio del ataque, Ferney Steven Martínez Carrillo, estudiante del Sena de 22 años, recibió dos impactos en el abdomen. Aunque fue trasladado inicialmente al Hospital del Norte y posteriormente remitido al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Dentro de la discoteca, el pánico se apoderó de los asistentes, quienes corrieron para esconderse mientras sonaban los disparos. Los agresores escaparon en una motocicleta con rumbo desconocido.

El tiroteo dejó además tres mujeres lesionadas, todas con heridas consideradas leves por las autoridades de salud.

Una victima es una mujer de 37 años, quién terminó con una herida en la oreja derecha, otra es una joven de 17 años, cuya identidad se reserva por ser menor de edad. La tercera es una mujer de 23 años, quién terminó con una de las balas en el brazo derecho cuando intentaba huir del agresor.

Las tres fueron atendidas en el Hospital del Norte, mientras que las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad para ubicar a los responsables y esclarecer totalmente lo ocurrido.