Identifican al hombre que abrió fuego en una discoteca de Bucaramanga; un joven de 22 años murió

Autoridades en Bucaramanga confirmaron que uno de los dos responsables del tiroteo en una discoteca será capturado tras ser identificado, y avanzan en las pistas para ubicar al segundo implicado.

Ferney Steven Martínez Carrillo, estudiante del Sena de 22 años.JPG
Imagen de sus redes sociales. Ferney Steven Martínez Carrillo, estudiante del Sena de 22 años
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

