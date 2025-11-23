Balacera en discoteca de Bucaramanga deja un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad

Un ataque armado registrado a la 1:36 de la madrugada en la discoteca La Casika, ubicada en el kilómetro 4 vía Café Madrid, dejó un joven muerto y tres mujeres heridas.

La víctima fatal fue identificada como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, estudiante del Sena.

Según testigos que laboran en el establecimiento, hasta el lugar llegó una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió e intentó ingresar al local, pero según infiormación de las autoridades, una trabajadora encargada del acceso le negó la entrada debido a que la discoteca ya estaba llena y no se permitía el ingreso de más personas.

Ante la negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó de manera indiscriminada hacia el interior del establecimiento, impactando a varias personas.



Dos disparos en el abdomen, acabaron con la vida de Ferney Steven Martínez, mientras que en el interior de la discoteca las personas en el lugar corrian a esconderse de las balas.

Tras el ataque, los agresores huyeron nuevamente en la motocicleta con rumbo desconocido. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital del Norte, donde se confirmó que presentaban lesiones de carácter leve.

Una victima es una mujer de 37 años, quién terminó con una herida en la oreja derecha, otra es una joven de 17 años, cuya identidad se reserva por ser menor de edad.

Y la tercera es una mujer de 23 años, quién terminó con una de las balas en el brazo derecho cuando intentaba huir del agresor.

Debido a la gravedad de sus heridas, Ferney Steven Martínez fue remitido al Hospital Universitario de Santander, donde finalmente falleció.

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque, por ahora no han dado ninguna declaración al respecto.