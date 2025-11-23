En vivo
Balacera en discoteca de Bucaramanga deja un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad

Balacera en discoteca de Bucaramanga deja un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad

Testigos señalan que el agresor disparó tras no poder ingresar al establecimiento, causando la muerte de un joven estudiante del Sena y dejando tres heridas. Las autoridades buscan a los responsables.

