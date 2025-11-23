Aíslan el pabellón 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga por brote de varicela

La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga confirmó un nuevo caso de varicela en el pabellón 3 de la cárcel Modelo, donde ya se han identificado cuatro internos contagiados.

La secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, indicó que, "conforme a los protocolos epidemiológicos, el pabellón deberá permanecer en aislamiento durante 42 días desde el último caso notificado".

La alerta se encendió tras una notificación de la IPS Norsalud sobre un posible contagio en población privada de la libertad. De inmediato, la Secretaría activó su Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para verificar el caso y realizar las acciones de contención. La valoración médica confirmó el diagnóstico y permitió identificar otros contagios en el mismo patio.

El ERI realizó la investigación epidemiológica antes de las primeras 24 horas, entrevistó al caso índice, revisó las condiciones de salud de cada interno del patio y ejecutó una búsqueda activa de sintomáticos.



A los cuatro afectados se les ordenó aislamiento hasta completar la fase descamativa y la caída de la última costra, etapa en la que la enfermedad deja de ser transmisible.

La Secretaría adelantó charlas educativas con internos y personal penitenciario sobre los signos, síntomas y medidas de prevención de la varicela, e indicó la importancia de reportar cualquier manifestación sospechosa para evitar la propagación del brote.

Como medida principal de control se dispuso el aislamiento total del pabellón 3, lo que significa que nadie entra y nadie sale hasta cumplir el tiempo establecido.

Así mismo fueron suspendidas las visitas, se prohibe el traslados desde o hacia el pabellón afectado, cero ingreso de nuevos internos, entrega de alimentos únicamente en recipientes desechables, y uso obligatorio de elementos de protección personal para custodios y personal estrictamente autorizado para ingresar.

De acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 47 (16 al 22 de noviembre de 2025), Bucaramanga registra cuatro casos de varicela en población privada de la libertad, cifra que se mantiene dentro del comportamiento esperado para el municipio.

La Secretaría de Salud seguirá realizando seguimiento a los internos afectados y al resto de la población penitenciaria.

Los demás patios no se encuentran en aislamiento, pues no se han identificado contagios fuera del pabellón 3.