Aíslan el pabellón 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga por brote de varicela

Aíslan el pabellón 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga por brote de varicela

Tras confirmar el brote, la Secretaría de Salud de Bucaramanga emitió medidas de control y aislamiento para contener la propagación como la prohibición de visitas de familiares, cierre total del pabellón, y utilización de desechables para alimentos.

