Madrugada violenta en Bucaramanga: atacan a bala a dos amigos al salir de una discoteca

El hecho se registró hacia las 2:18 a. m. en la carrera 15 con calle 32, cuando Yiselle Tatiana Ruiz Díaz y su amigo Óscar Mauricio Sandoval Camacho, domiciliario de 38 años, fueron sorprendidos por dos hombres en motocicleta tras salir de una discoteca, donde estaban departiendo con varios amigos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Yiselle decidió retirarse de la discoteca y salió a esperar un taxi. Su amigo Mauricio, quien estaba en el lugar con su novia, la acompañó.

Mientras estaban en la vía pública, la mujer notó a dos hombres en una motocicleta y reconoció al parrillero, por lo que advirtió a su acompañante con la frase “nos van a dar”.

Ambos intentaron refugiarse en un taxi estacionado en la zona, pero el sicario descendió del vehículo, se acercó y disparó en repetidas ocasiones contra ellos. Luego huyó junto a su cómplice hacia el norte de la ciudad.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander (HUS). La mujer recibió un impacto de bala en el abdomen y permanece en observación, mientras que Sandoval resultó herido en el brazo derecho.

El taxi en el que buscaban resguardarse, terminó con cuatro impactos en el vidrio trasero derecho.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque estaría relacionado con un conflicto pasional, pues el presunto agresor sería la expareja de la actual compañera de Sandoval. Sin embargo, la mujer manifestó no haber visto el rostro del atacante, por lo que no pudo confirmar su identidad.

La Policía avanza en la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información que permita esclarecer el hecho.