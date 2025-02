Alerta por brote de fiebre tifoidea en Medellín: Se confirman 14 casos en lo corrido del año

Brote de fiebre tifoidea en Medellín . La capital antioqueña se convierte en el único municipio de Antioquia con casos, 14 casos en total, superando los reportados en el mismo mes el año pasado. De estos casos, se ubicaron nueve en la zona centro-oriental y tres en la zona nororiental.

A pesar de que en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública los casos en Antioquia rondan los 35 reportes y en Medellín los 31 casos, la Secretaría de Salud de Antioquia le confirmó a Blu Radio que, actualmente, se han verificado un total de 14 personas con esta enfermedad.

De esos casos, hay una mujer gestante, cinco habitantes de calle, una persona en pobreza extrema y una familia donde dos personas resultaron positivas a fiebre tifoidea.

Es importante mencionar que la fiebre tifoidea es provocada por la Salmonella Typhi, que es un germen, que produce dolor de cabeza, fiebre alta, dolor abdominal, estreñimiento, inapetencia y en algunos casos, manchas en el tórax.

Según explicó a Blu Radio, la subsecretaria de Salud Pública de Antioquia , Dionisia Yusti Rivas, que la capital antioqueña haya tenido este incremento podría deberse a las condiciones deficientes de vivienda y de salubridad que hay en las grandes ciudades.

“Siempre los índices son mucho más altos en Medellín. Pero pues también esta enfermedad en particular es una enfermedad muy relacionada a condiciones deficientes de vivienda, de salubridad, por ejemplo, las viviendas que están abolidas de las quebradas y todo eso. Son enfermedades que casi siempre le dan a esa población muy vulnerable”, afirmó.

Adicionalmente, la funcionaria mencionó qué recomendaciones se deben tener en cuenta si no se quiere contagiar de tifoidea.

“Los alimentos en la calle que no estemos seguros de la sepsia con la que fueron elaborados, pueden ser entonces de alto riesgo para contraer la enfermedad. Tomar agua no tratada, agua contaminada y saneamiento antihigiénico, por ejemplo, ir al baño y no lavarse bien las manos”, relató.

Vale la pena recalcar, que la tifoidea es básicamente una contaminación fecal oral, o sea, que se da cuando se consume agua o alimentos contaminados con heces fecales, transmitidas por las moscas, ya que estos insectos llevan y traen enfermedades. Sin embargo, otros insectos, como las cucarachas, también pueden transmitir la fiebre tifoidea.

Desde la Secretaría de Salud de Antioquia informaron que se encuentran realizando vigilancia activa y el reporte a todos los organismos correspondientes para hacerle frente a este tipo de enfermedades.