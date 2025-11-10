Ante la alta demanda de pasajeros Aerocivil anuncia modernización del espacio aéreo en Medellín

Aerocivil modernizará manejo del espacio aéreo en Medellín para reducir retrasos en la operación, ante la alta demanda de pasajeros. El ambicioso plan contempla varias acciones entre lo que queda de 2025 y 2026.

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que avanza en la ejecución del Concepto de Operación del Espacio Aéreo Noroccidente, un proyecto estratégico que busca optimizar la gestión del tránsito aéreo en la región de Medellín y su zona de influencia, incrementando los niveles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Y es que el crecimiento acelerado de las operaciones, especialmente hacia el Pacífico colombiano, ha generado retos significativos como congestión aérea, sobrecarga de frecuencias, aumento del riesgo operacional y restricciones a la expansión de la demanda regional.

En respuesta, la Aerocivil lidera la reestructuración del espacio aéreo mediante la implementación de procedimientos basados en navegación por desempeño, la creación del Flight Information Center – FIC Medellín, y el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS).



Así lo explicó Jorge Saltarín, secretario para los Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, tras una socialización de estos avances en la capital antioqueña.

“Después de la pandemia, esta región del occidente antioqueño, desde el norte de Norteamérica hasta la Patagonia, ha tenido un incremento circunstancial muy grande y también sabemos que la ruta Bogotá -Medellín - Medellín- Bogotá es una de las rutas más voladas incluso de Latinoamérica. Entonces estamos implementando un nuevo concepto operacional para dinamizar y darle más ordenamiento”, aseguró.

La entidad anunció que el plan de modernización del control del tráfico aéreo se desarrollará entre 2025 y 2026. El proyecto incluye cinco fases con las que se busca mejorar la seguridad, reducir los retrasos y optimizar las operaciones en los principales aeropuertos del país.

Entre los cambios más destacados están el refuerzo de la frecuencia 127.2 en el sector Pacífico, la creación del nuevo sector FIC Medellín con una frecuencia adicional y la implementación de procedimientos de navegación más precisos (PBN) en los aeropuertos de Bahía Solano y Nuquí, programados para diciembre de 2025.

La entidad también avanza en la actualización de los corredores aéreos del aeropuerto Olaya Herrera y en la adopción de nuevos procedimientos para las pistas 20 y 02, con el fin de hacer más seguras y ágiles las maniobras de aterrizaje y despegue.

Con estas mejoras, la Aerocivil espera aliviar la carga de trabajo de los controladores, disminuir las emisiones de CO₂ y fortalecer la capacidad del sistema aéreo para responder a la creciente demanda de vuelos en el país, según destacó en un comunicado.