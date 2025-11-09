Capturan en Medellín a miembro de red narco que lavaba dinero con criptomonedas

En un operativo conjunto de tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4 yla Fiscalía, en las últimas horas fue capturado Luis Felipe Agudelo Maya, un ciudadano estadounidense con cédula colombiana, señalado de integrar una red que legalizaba dineros del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales.

El procedimiento se realizó en el sector de Los Balsos en Medellín, tras una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos.

El requerimiento internacional precisa que Agudelo Maya estaría involucrado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales, a través del intercambio de criptoactivos como USDT y la técnica de pagos espejo.

Según detalló la Fiscalía, estas operaciones permitían simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano y mexicano, y permitían ocultar su origen vinculado al tráfico trasnacional de estupefacientes. De esta manera, se habrían dado apariencia de legalidad a algo más de 2 millones de dólares.



Sobre el tema el alcalde Federico Gutiérrez dijo en su cuenta de X: “Hoy enviamos un mensaje claro y firme: en Medellín no hay espacio para el crimen ni para quienes intentan usar nuestra ciudad como refugio de redes internacionales del delito. Aquí se respeta la ley. Aquí se enfrentan los delitos con decisión. Aquí defendemos la vida, la justicia y la seguridad de la gente”, señaló.

Además de la captura materializada en Colombia, autoridades internacionales detuvieron a otras 19 personas que harían parte de la red criminal señalada de dinamizar el modelo ilegal de blanqueo de activos del narcotráfico.

En los procedimientos ejecutados en Miami (Estados Unidos), Ciudad de México (México) y Madrid (España), fueron incautados dólares en efectivo y elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones. Por lo pronto, Luis Felipe Agudelo Maya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites para su extradición a Estados Unidos.