Policía rescata dos niños de 11 y 12 años amarrados y abandonados en vivienda de Medellín

La situación se registró en el nororiente de Medellín, donde las autoridades tuvieron que rescatar a los niños a través de un hueco que había entre la pared y el techo, donde permanecían amarrados y abandonados desde el día anterior.

La situación fue alertada por vecinos del sector, quienes llamaron de inmediato a la Policía.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa: "En el nororiente de Medellín, dos menores de tan solo 11 y 12 años fueron hallados en condición de abandono y gracias a la oportuna y valiente acción de los uniformados, se logró ingresar a la vivienda y rescatar a esos niños, quienes fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", puntualizó.

Este es el segundo caso de abandono infantil en Medellín en menos de una semana, luego de que una niña de cuatro años fuera rescatada en una vivienda del barrio Laureles, donde al parecer permanecía sola y sin cuidados.



A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez calificó el hecho como inaudito e inaceptable y aseguró que no existe justificación alguna para un acto tan doloroso y cruel contra menores de edad. También, reiteró un llamado urgente a la ciudadanía para que no sea indiferente ante señales de maltrato o negligencia con los menores de la ciudad.

La Alcaldía de Medellín señaló que durante lo corrido de 2025 han protegido a más de 260 menores en situación de vulnerabilidad.