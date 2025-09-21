Antioquia prepara la temporada de lluvias con instalación de sistemas de alerta en 45 municipios

En algunas zonas de Antioquia ya comenzaron a llegar las lluvias y por ello desde el Dagran, con su Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, anunció la instalación en nueve municipios de herramientas como pluviómetros, sensores de nivel, alarmas y cámaras en sectores con ocurrencia histórica de inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas.

Con esta estrategia lo que busca la Gobernación de Antioquia es que las familias más propensas a emergencias por lluvias puedan tener una alerta en caso de que se reporte algún incidente con informes diarios hidrometeorológicos relacionados con posibles inundaciones.

DAGRAN

El director del Dagran, Carlos Ríos, destacó que la herramienta está monitoreando 24/7 todas las alertas que se emiten y así se activan las alarmas en los casos donde los instrumentos muestran la posible ocurrencia de una emergencia por lluvias.

"Esto particularmente nos permite nosotros anticiparnos ante cualquier evento, permitirnos poderles contar también que esto nos va a generar a nosotros una anticipación de alerta a todas las comunidades con nuestro sistema de alerta y con la apropiación social que hemos hecho en el territorio", aseguró el funcionario.



Por su parte, las autoridades departamentales indicaron que ya se han realizado más de 350 encuentros con la comunidad para que se les enseñe los escenarios de riesgo, las cadenas de llamadas que se pueden hacer y puntos de evacuación y encuentro en caso de emergencias relacionadas con las precipitaciones.

Según lo que explicaron desde el Dagran los municipios beneficiados con los dispositivos, entre otros, son: Zaragoza, El Bagre, Cisneros, Yondó, Donmatías, Andes, Betania, Necoclí, Mutatá, Puerto Berrío, Bello y Venecia.