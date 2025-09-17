Antioquia tendrá una proyección de crecimiento cercana al 3 % aunque hay preocupaciones

Antioquia se recupera económicamente este año con una proyección de crecimiento cercana al 3%, un punto por encima del promedio nacional.

Según el más reciente informe de la Cámara de Comercio, esto refleja el crecimiento en sectores clave como el turismo, las exportaciones, los servicios y la construcción.

En el más reciente informe de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se reveló que en el primer semestre hubo una recuperación económica en sectores como el comercio, la industria y la construcción, que habían tenido dificultades en los últimos años, revelando un crecimiento del 3 % este año.

El turismo continúa como uno de los grandes motores, pues Antioquia recibe más de una cuarta parte de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia y, en la última década, este sector creció a un ritmo anual de 32,7 %, ocho puntos por encima del promedio nacional, esto ha permitido una mayor inversión extranjera, especialmente en Medellín, uno de los destinos predilectos por los turistas, así lo indicó Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio.

“Este año hubo un un resultado históricamente bueno, pues o por lo menos en la historia reciente de inversión extranjera en Medellín, porque hay una confianza, digamos, en la región, en lo que se en lo que está haciendo, lo que está pasando”, aseguró.

Aun así y según explicó Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hay dos factores que restringen mucho el crecimiento económico en el territorio, siendo el más destacado las restricciones para la inmigración en el aeropuerto José María Córdoba.

Publicidad

“Dos factores que restringen mucho el crecimiento. El primero, las restricciones para la inmigración en el aeropuerto José María Córdoba y en general toda la infraestructura del aeropuerto. Necesitamos urgentemente abordar esa discusión y lo segundo, la conectividad. Antioquia está muy desconectada”, agregó Vélez.

A esto se suma el impulso de las exportaciones, que a junio aumentaron 20,2 %, muy por encima del 1,6 % registrado a nivel país. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, con una participación de 29,5 % en las ventas externas, destacándose productos como el café y el oro.

En el frente laboral, la tasa de desempleo del departamento se mantiene en niveles históricamente bajos y por debajo del promedio de las trece principales áreas metropolitanas del país.

Publicidad

Aunque persisten factores de incertidumbre que impactan la confianza del consumidor, los indicadores muestran que la economía antioqueña mantiene una base sólida y con potencial, incluso afirman desde la entidad que la economía en el territorio podría crecer a tasas de hasta el 4,5 %.