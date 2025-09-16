En vivo
Enviaron a la cárcel a hombre señalado de golpear brutalmente a su hijastro en Medellín

Tras las audiencias preliminares, la Fiscalía reveló que el niño de 4 años inclusive fue agredido con un machete. El procesado no aceptó los cargos imputados.

Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara.jpg
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara.
Foto: Fiscalía General.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:29 p. m.

Avanza el proceso judicial contra el hombre señalado de causar graves lesiones a su hijastro de tan solo cuatro años de edad en el noroccidente de Medellín.

Y es que tras su captura en tiempo récord el pasado 14 de septiembre, en las últimas horas un juez de control de garantías envió a la cárcel a Cristian Alexis González Gallego, quien fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

Según reveló la Fiscalía sobre los hechos ocurridos el 13 de septiembre en una vivienda del barrio Castilla, el hombre que conocido con el alias de ‘Lámpara’ y quien haría parte de la banda delincuencial Los Mondongueros, habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y lo agredió con un machete, según el ente acusador.

En medio de la reacción de la madre del niño por defenderlo, González también la maltrató. Sobre este tipo de conductas el alcalde Federico Gutiérrez indicó que eran reiterativas en esta persona e inclusive involucraban armas de fuego.

"La madre argumenta que este tipo la amenazaba, le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", declaró el mandatario.

Los cargos imputados no fueron aceptados por el procesado, mientras que el menor de edad permanece con pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital General de Medellín.

Los estudios médicos han evidenciado lesiones de consideración en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho del menor de edad.

